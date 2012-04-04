В Госдуме предлагают увеличить штрафы за курение в неположенных местах

Первый зампред комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям Николай Герасименко считает, что в России необходимо ужесточить систему контроля за выполнением антитабачного законодательства. Он предлагает увеличить штрафы за курение в неположенных местах.

Депутат отметил, что "сейчас штрафы за курение в неположенных местах чрезвычайно малы – до 100 рублей", поэтому необходимо ввести поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях и ввести штраф за курение в неположенных местах от 1 тыс до 5 тыс руб.

Николай Гкерасименко рассказал, что Россия является мировым лидером по потреблению табака на душу населения, а в абсолютных цифрах занимает второе место после Китая. Он привел такие данные: "В Китае потребляется 2 трлн 264 млрд сигарет в год, Россия переместилась на второе место – 390 млрд сигарет в год, затем идут США – 315 млрд сигарет в год, затем Индонезия, Япония и Индия".

По словам Николая Герасименко, в настоящее время "Минздрав разрабатывает проект закона о защите населения от последствий потребления табака, и правительство РФ, как ожидается, внесет его в Госдуму до конца года". Введение в России этих норм продиктовано присоединением РФ к рамочной конвенции ВОЗ об ограничении курения табака. Антитабачные правила в России будут приближены к общемировым и, к примеру, из ресторанов пропадет разделение на курящие и некурящие залы. Он также уточнил, что "курильщикам должно быть позволено курить только в специально отведенных местах или в его собственном доме", - цитирует депутата ИТАР-ТАСС.