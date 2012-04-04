С базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии успешно запущена ракета-носитель Delta IV с засекреченным грузом Национального управления военно-космической разведки США. А ведь двигательная установка этого «спутника-шпиона» произведена в России. Специально для «АН» на вопрос «Зачем российское руководство продает американцам технику для военного использования, которая в первую очередь и предназначена против России?» отвечают…



Магомед Толбоев, начальник авиации Московского округа внутренних войск МВД России, лётчик-испытатель, бывший председатель Совбеза Республики Дагестан, Герой России:

«Значит, президенты договорились…»

- Возможно, руководство России поступает так для осуществления глобальной стратегической политики. Значит, президенты договорились и разрешили друг другу кое-что продавать. А если произойдет охлаждение политической ситуации, то мы можем прекратить поставки, и в этом смысле США находятся в худшем положении. В любом случае мы заработали средства для поддержания космической отрасли, и будет очень жаль, если какая-то часть этих денег пойдет на «откаты»! Но об этом никто не узнает, вернее, узнают лишь «заинтересованные лица». Ведь на рынке вооружений самые большие доходы после рынка наркотиков. Взять тот же авиационный рынок… Могу сказать, что русскую авиацию целенаправленно убивают, причем, своими же руками! Нас не пускают на рынок самолетов, и он на 70% состоит из лайнеров производства США и западноевропейских стран. Еще немного, и они доведут эту цифру до 90%, а ведь у нас самолеты надежнее, чем у них. Но, самое главное, что ведется беспрестанная кампания по дискредитации наших машин! Вместо того же ATR-72 для региональных перевозок, который никуда не годится, можно было приобрести наши самолеты. Як-40 намного лучше всех этих приобретений, особенно если в нем произвести замену двигателей и авионики. Но мы же отрицаем все свое, и даже свою подготовку летчиков! Теперь он надел фирменный костюм, посадил рядом стюардессу – и уже считается летчиком. Было бы лучше, если он в свои 27 лет полетал с каким-то опытным пилотом, поучился… Идет продажа всего и вся!

Игорь Волк, лётчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, Заслуженный лётчик-испытатель СССР, президент международной ассоциации «Земля и космонавтика», полковник запаса:

«Мы можем все, но кто нам это позволит...»

- Об этом и надо спросить у самого Дмитрия Анатольевича. Действительно, зачем он делает такие глупости? А что, собственно, надо делать для сохранения отрасли, которая выпускала ракеты, а теперь не снабжается? Видимо, заниматься коммерцией. Вот они ею и занялись, и пока отрасль еще как-то держится. А если бы не это, у нас бы уже не существовало и ракетных двигателей. В свое время академик Борис Каторгин из НПО «Энергомаш» сумел убедить и американцев, и наших, что они без этого просто сдохнут. Можем ли мы сейчас все отладить так, как, скажем, было при Королеве в советское время? Мы можем все, но кто нам это позволит...

Александр Серебров, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза:

«Когда съедим углеводороды, тогда и придется вплотную заниматься космосом»

- Техника есть техника, она не предназначена конкретно против России, и может быть направлена против кого угодно. Наш автомат Калашникова производится в 21-й стране, но это не значит, что он является только оружием нападения. По-моему, мы продали США таких ракетных двигателей порядка 50 штук, и это нужно для выживания нашей космической отрасли. Ведь сейчас все только деньги делают, все на них и построено. Какое в нашем обществе сейчас отношение к космической отрасли? Оклад космонавта, слетавшего в космос, теперь 16 тыс. рублей. Это же просто стыдно! У нас в почете теперь артисты, разные жулики, ворье, и по ТВ вы космонавтов не увидите. Сегодня совсем другие ценности, и в будущее никто толком не смотрит. Раньше наше общество было технически грамотно, а теперь на компьютере могут только грамотно деньги считать. А вот когда мы съедим все углеводороды, тогда и придется вплотную заниматься космосом, ведь деньги брать будет больше неоткуда. Что касается запущенного «спутника-шпиона», то так можно назвать и метеоспутник, который тоже собирает информацию. То есть все можно преподнести по-разному...