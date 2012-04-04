Защитником прав петербуржцев стал Александр Шишлов

Уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге избран Александр Шишлов. Он получил 45 голосов. За Александра Уланова было отдано всего 2 голоса.

Новый омбудсмен Александр Шишлов уже принес присягу. Шишлов выдвинут губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.

Александр Шишлов родился 28 июля 1955 года в Ленинграде. Окончил математико-механический и юридический факультеты ЛГУ.

В 1990 году избран депутатом Ленинградского городского Совета. Работал в Госдуме второго и третьего созыва депутатом от "Яблока", был заместителем председателя комитета по делам Федерации и региональной политике, с апреля 2002 года - председатель комитета по образованию и науке.

В 2002-2003 годах - член Коллегии министерства образования РФ, правительственной комиссии по образованию.

С 2004 по 2005 год - директор образовательных программ Санкт-Петербургского гуманитарно-политологического центра "Стратегия".

С августа 2005 года - советник Постоянного представительства РФ при международных организациях в Вене.