Не всем нужно будет разуваться при досмотре в аэропорту

Минтранс РФ планирует внести изменения в правила проведения предполетного и послеполетного досмотра. Они позволят пассажирам в обуви с высотой каблука менее 2,5 см и толщиной подошвы менее 1 см не разуваться.



Кроме того в проекте приказа Минтранса РФ "О внесении изменений в Правила проведения предполетного и послеполетного досмотров, утвержденные приказом министерства транспорта Российской Федерации от 25 июля 2007 г. № 104" отмечается, что придется снимать только ремни (пояса), которые шире 4 см или толщиной более 0,5 см.

Сейчас при досмотре пассажиры должны выложить предметы, содержащие металл (портсигары, ключи, пачки сигарет и т.п.), снять верхнюю одежду, ремень, обувь и уложить все в лотки, корзины, поставить на транспортер рентгенотелевизионного интроскопа.





