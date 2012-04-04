ФАС предлагает разгосударствить право загонять россиян в могилу

ФАС России в апреле внесет в правительство поправки в закон о похоронном деле, позволяющие создание частных кладбищ и возможность повторных захоронений на тех кладбищах, которые не являются мемориальными и которые формально закрыты.

Как известно, рынок похоронных услуг практически монополизирован, и потому ФАС инициировала целый ряд законодательных поправок. "АН" писали о подготовке этих поправок.

По словам начальника управления контроля социальной сферы ФАС Тимофея Нижегородцева, под частные кладбища будут выделяться земельные участки в аренду сроком на 49 лет. Если фирма обанкротится, то такое кладбище будет передано под опеку органам местного самоуправления, передает РосБалт. Нижегородцев отметил, что запрет на появление новых могил на месте старых не соблюдается.

"За взятку вас могут похоронить на любом кладбище, стоит это безумных денег, которые вращаются в теневой сфере", — заметил чиновник. Новый законопроект предусматривает разрешение на повторное использование места захоронения при отсутствии лиц, осуществляющих уход за могилой, либо при наличии их согласия, причем повторное захоронение возможно спустя не менее 25 лет со дня погребения.

По словам Нижегородцева, сейчас отмечается высокая стоимость захоронения, порой больше, чем в ЕС, при неудовлетворительном состоянии кладбищ. Это следствие деятельности полулегальных частных компаний, которым местные недобросовестные чиновники передают свои полномочия.

Служба при помощи законопроекта вводит саморегулирование на рынке похоронных услуг для определения стандартов и правил в этой сфере. ФАС хочет четко сформулировать термины, используемые при погребении, подробно расписать похоронную этику и разделить услуги по обслуживанию кладбища и услуги по погребению между частными организациями и муниципалитетами.

Документом устанавливается запрет для чиновников, врачей, пожарных, милиции передавать информацию о смерти ритуальным фирмам.

"Сейчас это отдельная проблема: люди еще не знают, что у них умер родственник, а к ним уже стучатся похоронные агенты", – сообщил Нижегородцев. ФАС предлагает ввести административные штрафы за нарушение этой нормы от 30 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.

В предложениях антимонопольщиков есть недостатки. Но принимать эти предложения нужно, считают эксперты, работающие в сфере ритуальных услуг. При этом они не исключают, что поправки придется вносить и в другие законы — например, в Земельный кодекс.

Это не просто предложение, а неизбежность, считает руководитель профсоюза работников ритуальных услуг Антон Авдеев. Он уверен, это существенно снизит стоимость похоронной процедуры.

"Мы никуда от этого не денемся, вопрос только в форме этой собственности: будет она коллективная или будет построена по манере бизнеса. Лично я считаю, что бизнес делать на кладбищах неправильно, собственность должна быть несколько в другой — коллективной форме", - говорит Авдеев, передает радио "Вести ФМ".

Четкие и понятные правила — вот что нужно, говорит исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Уланов. Ну и еще — определить орган, который бы контролировал выполнение этих правил, добавляет он.

"Мы — сторонники того, чтобы были какие-то утвержденные единые правила. Если тот же Минрегион возглавит эту отрасль, то пусть он утвердит правила оказания ритуальных услуг. Если будет возможно принятие какого-то техрегламента — тоже как вариант. Чтобы какая-то база была, профессиональные стандарты", - говорит Уланов.