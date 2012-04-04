Следователи изъяли в среду на канале РЕН-ТВ диск с программой от 2009 года в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве, сообщил представитель пресс-службы столичного главка МВД.



Телеканал РЕН-ТВ сообщил в своем микроблоге в Twitter, что в редакции канала следователи изымают видеоматериалы в рамках уголовного дела, связанного с деятельностью движения "Антифа".

"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 213 УК РФ (хулиганство), которое ведет следственная часть УВД по ЦАО, проведена выемка диска с записью программы архива 2009 года", - сказал представитель МВД.

Он подчеркнул, что "все процессуальные действия проводились строго в рамках законодательства".

В пресс-службе телеканала РИА Новости сообщили, что пока не могут дать никаких комментариев, кроме того, что написано в микроблоге.



