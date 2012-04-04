В офисе телекомпании "Рен-ТВ" в Москве проводятся обыски. Как сообщил один из сотрудников телеканала, в помещение телекомпании пришли следователи. Сейчас проходит выемка документов.

При этом не уточняется, в связи с чем проводятся обыски. "Пока о их причинах у нас информации нет", сообщает телекомпания в своем блоге в Twitter. В правоохранительных органах эту информацию пока не комментируют, сообщают «Вести». Официального подтверждения от представителей "Рен-ТВ" пока также нет.