Финские таможенники все чаще изымают антирадары у россиян

В 2011 году пограничными и таможенными службами Финляндии было изъято более 2200 антирадаров у российских туристов, пересекающих российско-финскую границу (в 2009 году их число составляло менее тысячи).



Чаще всего наличие антирадара турист объясняет незнанием финского закона, по которому водителю запрещено иметь этот прибор.

Также часто изымают электрошокеры и травматическое оружие.

Напомним, по информации Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, въезд в Финляндию с антирадаром (даже в том случае, если устройство не установлено) рассматривается как серьезное нарушение и может быть поводом для отказа в визе.



