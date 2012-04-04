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Финские таможенники все чаще изымают антирадары у россиян

4 апреля 2012, 13:14 [ «Аргументы Недели» ]

Финские таможенники все чаще изымают антирадары у россиян

В 2011 году пограничными и таможенными службами Финляндии было изъято более 2200 антирадаров у российских туристов, пересекающих российско-финскую границу (в 2009 году их число составляло менее тысячи).


 Чаще всего наличие антирадара турист объясняет незнанием финского закона, по которому водителю запрещено иметь этот прибор.
Также часто изымают электрошокеры и травматическое оружие.
Напомним, по информации Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, въезд в Финляндию с антирадаром (даже в том случае, если устройство не установлено) рассматривается как серьезное нарушение и может быть поводом для отказа в визе.

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//Криминал

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Известны имена погибших при крушении Су-25 на Ставрополье летчиков

Известны имена погибших при крушении Су-25 на Ставрополье летчиков

Названы имена двух лётчиков, тела которых были обнаружены в Ставропольском крае после крушения учебно-боевого штурмовика Су-25 недалеко от села Чернолесского в Буденновске во время выполнения полёта без боекомплекта.

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Семь способов снизить риск возникновения рака раскрыли эксперты в сфере медицины

Семь способов снизить риск возникновения рака раскрыли эксперты в сфере медицины

Специалисты в области здравоохранения перечислили семь способов снизить вероятность появления в организме злокачественного образования. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной на страницах СМИ.

//Новости МирТесен

//Политика

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В России призвали Запад не искажать исторические факты

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Определен возможный главный козырь армии России в случае начала войны с США

Определен возможный главный козырь армии России в случае начала войны с США

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//Жаркое из блогов

Куда вам еще один выходной?

Куда вам еще один выходной?

Когда эта тему только начали обсуждать в Сети, ожидая от аудитории какого-то адекватного отклика, подумалось, что все это шутка, ведь в реальности такого не бывает.

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Британский правоохранитель предупредила об угрозе появления всемирного полицейского государства

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Поклонская отреагировала на заявление МИД Болгарии

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Хакамада посоветовала позволять себе лениться на работе

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Путин назвал "придурками" тех, кто считал Дальний Восток балластом

Президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета, посвященного национальной программе развития Дальнего Востока, назвал "придурками" тех, кто говорил, что этот регион – балласт.

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Загадочное озеро нашли российские ученые с помощью интернет-карты

Загадочное озеро нашли российские ученые с помощью интернет-карты

Новосибирские ученые нашли загадочное озеро в соседнем Алтайском крае. Водоем находится в шести километрах от деревни Столбово. Изначально неизвестный объект специалисты разглядели с помощью Google Maps.

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Украину предостерегли по поводу концентрации власти у одного человека

Неправительственная международная организация Transparency International предостерегла Украину, обратив внимание на то, что большая часть власти в стране оказалась в руках одного человека.

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Очаговое сельское хозяйство России приводит к деградации отрасли

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Власти России так и не приступили к организации сельского хозяйства через развитие сельских территорий, основанного на развитии крестьянства как подлинного хозяйствования на землях России. Повсеместное увлечение наших премьеров, вице-премьеров и министров созданием и продвижением мегаагрохолдингов и латифундий – это демонстрация «понтов» с миллиардными убытками за счёт бюджета.

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