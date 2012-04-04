"Синие ведерки" планируют "повеселиться" на проспекте Сахарова

Общество "синих ведерок" (ОСВ) впервые проведет акцию в поддержку намерения избранного президента России Владимира Путина существенно сократить количество спецсигналов на автомобилях чиновников.



"Мы подали в правительство Москвы уведомления о проведении в воскресенье, 15 апреля, двух пикетирований в поддержку заявленного Путиным намерения резко сократить количество "мигалок", - сообщил сегодня координатор ОСВ Петр Шкуматов.

Акцию планируют провести на проспекте Академика Сахарова в районе пересечения с Садовым кольцом (с 12:00 до 13:00) и на площадке возле Бородинской панорамы (с 14:00 до 15:00).

"Предполагается, что в акциях примут участие несколько десятков человек, которые постоят с плакатами на первой точке, а затем организованно переместятся на вторую", - сказал координатор ОСВ, сообщает «Интерфакс».

"Пикеты будут очень креативными и веселыми".



