Президент РФ Медведев подписал Указ о Дне ликвидатора

Президент РФ Дмитрий Медведев в среду подписал федеральный закон об установлении Дня памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах ежегодно 26 апреля. Установление новой памятной даты позволит также отдать почести живущим ликвидаторам.

Этот закон был принят Государственной Думой 23 марта 2012 года и одобрен Советом Федерации 28 марта 2012 года.

"Федеральным законом вносятся изменения в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" и устанавливается в Российской Федерации памятная дата: 26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф", передает пресс-служба Кремля.

Кроме того, Федеральным законом признаётся утратившим силу Постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 22 апреля 1993 г. № 4827-1, которым был установлен День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.

"Установление 26 апреля новой памятной датой позволит увековечить память погибших и отдать почести живущим участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф", - подчёркивается в сообщении.

Напомним, 26 лет назад, 26 апреля 1986 года произошла авария на четвертом реакторе Чернобыльской АЭС. В ликвидации последствий катастрофы, в уборке радиоактивного топлива и постройке саркофага над аварийным энергоблоком приняли участие более 600 тысяч человек. Украина в 2012 году приступила к постройке нового саркофага над аварийной станцией.