Астахов: смешанным семьям остается только бежать из Финляндии

Единственным выходом для смешанных семей в Финляндии, чьих детей травят в школе и изымают органы опеки, является бегство из этой страны, заявил уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Павел Астахов.



"Таким семьям не остается ничего другого, как взять детей и бежать", - сказал Астахов.



Семья россиянина Алексея Семенова покинула Финляндию из-за издевательств над его детьми. Об этом сообщил сегодня финский правозащитник Йохан Бекман.

"Алексей сбежал из Финляндии вместе со всеми пятью детьми и женой и сейчас находится в эстонской Нарве", - сказал Бекман, сообщает «Интерфакс».

Причиной бегства стал "террор финских органов защиты детей". "Дочку Полину отправили в детдом, так как она заявила о желании получить российское гражданство и противостояла пропаганде на уроках истории. Издевались и мучили и других детей", - сообщает правозащитник.



