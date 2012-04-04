Медведев принял отставку губернатора Мурманской области

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Указ "О досрочном прекращении полномочий губернатора Мурманской области". Об этом сегодня сообщила пресс-служба Кремля. Президент принял отставку Дмитриенко по собственному желанию.



Дмитрий Дмитриенко был утвержден главой региона депутатами Мурманской областной думой по представлению президента РФ 25 марта 2009 года. Ему - 49 лет. До этого занимал пост замруководителя Росрыболовства по вопросам развития инфраструктуры и флота.

Этим же Указом Медведев назначил Марину Ковтун временно исполняющей обязанности губернатора Мурманской области до вступления в должность лица, наделенного полномочиями губернатора Мурманской области.