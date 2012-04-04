Началось масштабное разминирование территории Чечни
4 апреля 2012, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]
Подразделения инженерных войск Минобороны РФ приступили к сплошной очистке территории Чечни от мин и других взрывоопасных предметов, оставшихся в республике после проведения двух военных компаний.
Глава Чечни Рамзан Кадыров не раз выражал недовольство тем, что эта проблема в республике до сих пор не решена. По данным Кадырова, на октябрь 2011 года от взрывных устройств в Чечне пострадали более 4 тысяч человек, из них свыше 2,1 тысячи человек, в том числе почти 150 детей, погибли.
Саперы проверят около 5 тысяч гектаров сельхозугодий. Начались работы по разминированию участков вблизи населённых пунктов Алхан-Юрт Урус-Мартановского, Майтруп Курчалоевского и Чири-Юрт Шалинского районов.
В Подмосковье началась подготовка военнослужащих батальона разминирования отдельной инженерной бригады Южного военного округа. Батальон полностью укомплектован военнослужащими по контракту.
Подразделения разминирования оснащены бронированными машинами с колейными минными тралами, машинами разграждения ИМР-3 для расчистки завалов и грунтов. Подготовлены специальные собаки минно-розыскной службы. Группы разминирования снабжены эффективными средствами защиты, различными типами мино- и бомбоискателей, комплектами разведки минных полей, сообщает РИА Новости.
Руководство Чечни оказывает всю необходимую и всестороннюю помощь в организации и проведении работ по сплошной очистке местности от взрывоопасных предметов.