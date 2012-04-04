Рабочие перепрятали часть клада Нарышкиных под видом мусора (ВИДЕО)

Полиция Санкт-Петербурга обнаружила часть клада Нарышкиных, которую попытались припрятать рабочие. Два мешка, наполненные серебряными предметами, строители замаскировали под строительный мусор.



По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое рабочих, оба - граждане Таджикистана.

В настоящее время сотрудниками уголовного розыска совместно со службой безопасности строительной компании проводятся мероприятия по установлению настоящего места клада и полного количества найденных предметов.

Ранее «АН» писали: 29 марта 2012г. в особняке Нарышкиных-Трубецких, расположенном по адресу: улица Чайковского, д.29, был обнаружен тайник с фамильным столовым серебром.

"В ближайшее время найденная коллекция будет перемещена в один из музеев города, а затем, после окончания реставрационных работ на данном объекте, мы хотели бы разместить эту коллекцию в особняке П.Н.Трубецкого для всеобщего обозрения", - сообщил Александр Новиков, директор по связям с общественностью ГК "Интарсия", которая осуществляла работы по реконструкции здания.

Как выяснили журналисты питерского телеканала TV100, обнаруженный клад может принадлежать ротмистру лейб-гвардии Гусарского полка Сергею Сергеевичу Сомову, который после революции вынужден был эмигрировать во Францию. За границей С.Сомов был одним из приближенных великого князя Владимира Кирилловича. Скончался он 12 февраля 1976г., похоронили русского офицера на кладбище Сент-Женевьев де Буа.



