Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в Ингушетии предотвращен двойной теракт с участием смертников. Во вторник во время спецоперации в Назрани были уничтожены пятеро боевиков, которые готовили теракты.

В сообщении НАК говорится: "В результате реализации комплекса совместных оперативно-разыскных мероприятий, осуществленных силами ФСБ и МВД республики, около 20.45 на одной из улиц Назрани правоохранительными органами была предпринята попытка остановить и заблокировать автомобиль, в котором передвигались преступники. Однако бандиты открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам спецназа. В результате последовавшего боестолкновения бандиты получили ранения, несовместимые с жизнью".

На телах двоих боевиков были обнаружены так называемые "пояса смертников", установленные на неизвлекаемость, суммарная мощность которых, по оценке специалистов, составляет около 5 кг в тротилловом эквиваленте.

Также в сообщении комитета сообщается, что "по предварительным данным одним из уничтоженных является Салман Гарданов, 1989 года рождения, активный участник так называемой "назрановской" бандгруппы. В настоящее время проверяется оперативная информация о причастности Гарданова к подготовке и осуществлению убийства сотрудника УФСБ России по Республике Ингушетия 30 марта текущего года". Личности еще четырех уничтоженных бандитов в настоящее время устанавливаются.