Нургалиев обязал полицейских принимать все письменные жалобы

Рашид Нургалиев утвердил административный регламент, уточняющий порядок рассмотрения жалоб и обращений граждан в полицию. Министр внутренних дел обязал полицейских принимать все жалобы, а устно общаться с гражданами не более 10 минут.

Соответствующий приказ Министерства в среду опубликует "Российская газета". Сотрудники полиции, согласно документу, должны устно общаться с заявителями не более 10 минут. По истечении этого времени человеку предложат изложить свою проблему письменно.