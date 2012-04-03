Минфин обсуждает вопрос повышения пенсионного возраста с другими ведомствами

Министерство финансов ведет переговоры с другими ведомствами о вопросах повышения пенсионного возраста. Минфин также обсуждает вопрос увеличения трудового стажа, необходимого для получения пенсий.

Как отметил министр финансов Антон Силуанов вопрос о пенсии "может рассматриваться только очень постепенно, не сразу, на протяжении нескольких лет". Повышение пенсионного возраста, сказал Силуанов, должно касаться пенсионеров, только выходящих на пенсию, а не действующих. "Окончательное решение по этому вопросу еще не принято", - подчеркнул глава финансового ведомства, передает РБК. Реформа пенсионной системы, отметил министр, должна происходить либо через повышение пенсионного возраста, либо через уточнение пенсионной формулы. По его словам, сейчас обсуждается вопрос увеличения порогового стажа работы, необходимого для получения пенсий. "Сегодня пять лет стажа достаточно, чтобы иметь права на получение пенсии. Такого нет ни в одной стране. Должен повышаться этот порог", - сказал глава российского Минфина.