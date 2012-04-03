Патриарх Кирилл пожаловался на информационные нападки

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник на заседании Высшего Церковного Совета заявил, что даже в самых сложных конфликтных ситуациях Церковь будет призывать людей к примирению.

«Мы все сегодня являемся свидетелями мощной антицерковной риторики, совпавшей, к сожалению, с Великим постом. Мы слышим много нападок на Церковь, начиная с небезызвестного случая в Храме Христа Спасителя. Затем последовали ужасающие осквернения трех храмов — все это было сконцентрировано по времени; а потом и моя скромная персона подверглась информационным атакам. Поэтому речь идет о том, что мы имеем дело с некой информационной стратегией, направленной против Церкви», — сказал глава РПЦ.

Предстоятель также сказал: «Полагаю, что наше противостояние всем этим нападкам должно быть христианским. Мы не должны уподобляться тем, кто лжет, клевещет, исходит злобой. Мы не должны отвечать аналогично». Об этом сообщается на сайте Патриархии.

«С другой стороны, мы ни в коем случае не должны терять духовного зрения или не понимать того, что происходит, принимая за чистую монету тот поток лжи и клеветы, который обрушивается на Церковь. Мы должны продумывать разумные ответы — такие ответы, за которые нам никогда не было бы стыдно», — заключил Патриарх Кирилл.

Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес и ряд депутатов парламента несколько дней назад пришли на концерт в поддержку панк-группы Pussy Riot. А во вторник он сделал новое заявление. Эстонский президент снова выразил им свою поддержку, поскольку считает излишне суровым наказание, которое грозит девушкам.

Архиепископ Эстонской Евангелическо-Лютеранской церкви Андрес Пыдер не остался в стороне от российского скандала. Он в прессе опубликовал свое обращение.

Архиепископа Пыдера поразила выходка участниц Pussy Riot. «Осквернение храма и топтание ногами свободы вероисповедания для достижения чьих-то политических, экономических или развлекательных целей непозволительно», говорится в письме эстонского архиепископа.

Напомним, скандальное дело женской группы Pussy Riot, исполнившей в храме Христа Спасителя «панк-молебен» со словами: «Богородица, Дево, Путина прогони», раскалывает российское общество. Однако, по данным «АН», внутри Русской православной церкви по данному вопросу наблюдается почти полное единство – участниц группы необходимо примерно наказать.