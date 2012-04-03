Задержан собственник строительного рынка в Москве, где сгорели 17 человек -ВИДЕО

Задержан собственник помещения на строительном рынке в Москве на Варшавском шоссе, где во вторник в результате пожара погибли 17 человек.

Задержанный генеральный директор ООО "Старт-2" Владимир Лыков привлекается в качестве подозреваемого по статье о нарушении правил пожарной безопасность, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, передает ИТАР-ТАСС.

Напомним, пожар произошел на Качаловском рынке.

В ходе расследования происшествия на строительном рынке на Варшавском шоссе, представители рынка сообщили, что погибшие являлись приезжими из Таджикистана, работавшими на рынке.

По последним данным, на месте пожара на Качаловском рынке по адресу Варшавское шоссе, д.166, на юге Москвы следователи обнаружили останки 17 человек.



