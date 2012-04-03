За сгоревший по вине энергетиков дом семье сунули 12 тыс. рублей

На Алтае молодая семья, двое детей (одному 7 лет, другому 1,5) решила поднимать отечественное сельское хозяйство. Супруги купили на материнский капитал дом недалеко от Барнаула, скотину.

Но однажды случился скачок напряжения. В результате сгорел дом, машина, практически все имущество. Сами с детьми едва спаслись. Решили строить новый дом, а пока соседи разрешили пожить у них. До мая.

Ольга, мама ребятишек, прислала письмо лидеру движения "Молодые социалисты России" Дмитрию Гудкову. Ольга и ее муж получили от социальной службы подачку – 12 тысяч рублей. Им сказали - это максимум. Старшему сыну, первокласснику, соцслужба выделила ежедневно на питание 4 рубля 10 копеек.

Глава семьи получает около 20 тысяч рублей в месяц. Вся семья живет на эти деньги. Скотину надо еще чем-то кормить.

"Это ли не позор?" - пишет Ольга. Нет, это не позор, это издевательство. Наглое и циничное.

Казалось бы, что должны делать власти в социальном государстве в таких случаях? Расходы должна взять на себя энергетическая компания, ведь это по их вине сгорел дом.

А нам власти постоянно говорят, мы живем лучше и лучше. Дмитрий Гудков готовит депутатский запрос.