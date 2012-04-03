В России может появиться партия секс-меньшинств
3 апреля 2012, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]
В России до конца 2012 года может появиться партия секс-меньшинств, об этом сообщил основатель движения Московского гей-прайда Николай Алексеев. По его словам, что до конца года состоится учредительный съезд и сам процесс регистрации в Минюсте.
Николай Алексеев заявил, что такое решение было принято потому, что "в России ни одна политическая партия не представляет должным образом интересов ЛГБТ-сообщества, мы вынуждены идти в политику, чтобы отстаивать свои права, чтобы в России не было места для дискриминации и нетерпимости", - цитирует его Интерфакс.
Рабочее название партии - партия геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров и гетеросексуальных сторонников.