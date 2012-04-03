Полиция объявила в розыск арендатора здания на Качаловском рынке

В Москве во вторник объявлен в розыск арендатор здания, в котором в результате пожара погибли 17 человек.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Москве, личность гражданина, арендовавшего помещение на рынке, где утром 3 апреля произошел пожар, установлена. Он объявлен в розыск.

В ходе расследования происшествия на строительном рынке на Варшавском шоссе, представители рынка сообщили, что погибшие являлись приезжими из Таджикистана, работавшими на рынке.

По последним данным, на месте пожара на Качаловском рынке по адресу Варшавское шоссе, д.166, на юге Москвы следователи обнаружили останки 17 человек.