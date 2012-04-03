В Питере подорожает проезд в маршрутках

В Санкт-Петербурге с середины повышаются цены на проезд в маршрутных такси. О росте цен уже объявили два самых крупных игрока на рынке коммерческих перевозок – «Третий парк» и «Питер авто».

Также о повышении стоимости проезда объявила компания «ШПУНТ-Северо-Запад».В среднем стоимость проезда в маршрутке увеличится на 5 рублей. Некоторых маршрутов повышение цен не коснется, пишет Фонтанка.ру. Например, стоимость проезда в направлении Кронштадта останется прежней.