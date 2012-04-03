Рошаль не прочит Голиковой место в новом Правительстве

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль считает, что Министерство здравоохранения России должен возглавлять врач, который работал в государственных учреждениях здравоохранения.

Рошаль прокомментировал слухи о скором уходе с поста главы ведомства Татьяны Голиковой. По мнению Леонида Рошаля, на здравоохранение в России выделяется много средств, идет оснащение поликлиник, строятся больницы. Но этого недостаточно, считает детский врач. Недостаток системы Рошаль видит в том, что в Минздраве решения принимаются кулуарно и без согласования с медицинским сообществом. Сам Рошаль на место Голиковой не претендует: "У меня есть своя работа, я детский врач", передает РБК. Вместе с тем он добавил, что как минимум подумает над таким предложением, если таковое поступит.