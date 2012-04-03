МАК обнародовал первые данные с самописцев разбившегося самолета ATR-72

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародовал первые данные с бортовых самописцев пассажирского самолета ATR-72, разбившегося накануне под Тюменью. Расшифровка еще не закончена, но появляющиеся сведения помогают восстановить произошедшее.

Вот эти данные последних секунд полета АТР-72.

Высота 210 метров, лайнер отклоняется вправо на 35 градусов и тут же заваливается налево, уже на 50 градусов. Выровнять судно у экипажа не получается до самого падения. Согласно предварительным итогам расшифровки бортовых самописцев, оба двигателя самолета работали вплоть до столкновения с землей.

Заслуженный летчик России Михаил Марков: "Косвенно, что наводит, высота – 210 метров, это финальный момент уборки закрылков. Синхронно ли они убирались? Если сигнал шел оттуда, это могло быть. Если они начали убираться не синхронно и экипаж применил систему синхронизации, это значит, видимо, крен сложился, а потом синхронизация убралась и он перебросился в левый крен".

Следствию стало известно, что перед вылетом самолет не проходил специальную антиобледенительную обработку, а решение не обрабатывать самолет специальными реагентами принял командир судна. Предположительно потому, что на момент вылета осадков не было, и он понадеялся на пневматическую антиобледенительную систему, штатно установленную на АТР-72, с помощью которой наледь сбивается с некоторых поверхностей лайнера.

В свою очередь, заслуженный летчик-испытатель РФ Магомед Толбоев пояснил, что "технические данные этого самолета не соответствуют климатическим условиям России, особенно Полярные круги, где резкие перепады, большая влажность". По его словам, обледенение может быть мгновенным. "У всех крыльев есть антиобледенительные системы – пассивные, активные, это разные способы; для народа это называется "сброс льда с кромки крыла", то есть кромка обтекается воздухом; и если она обледеняется, теряется устойчивость, подъемной силы не хватает крылу, самолет начинает качаться с крыла на крыло, перекидываться", - цитирует летчика Первый канал.

4 апреля из Франции в Тюмень прилетят представители компании-изготовителя разбившегося самолета ATR-72, которые проведут экспертизу непосредственно на месте трагедии и дадут свое заключение по поводу причин катастрофы лайнера.

Сейчас следствие продолжается, высказываются различные версии катастрофы, но того, что произошло с самолетом в действительности, пока не знает никто.