Генеральная прокуратура проверит все рынки Москвы

Генеральная прокуратура России инициировала проверку всех рынков Москвы. Причиной проведения проверки стала гибель большого числа людей в результате пожара на одном из рынков на юге города.

Об этом сообщила официальный представитель Генпрокуратуры РФ Марина Гриднева, передает Интерфакс. По ее словам, проверка назначена "в связи с пожаром на одном из рынков Москвы, в результате которого погибло большое число граждан".