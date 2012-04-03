Дело о госизмене и передаче секретных карт Пентагону передано в суд

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Марина Гриднева сообщила во вторник, что ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении полковника запаса Владимира Лазаря, который обвиняется СУ ФСБ РФ в госизмене в форме шпионажа.

По данным следствия, Лазарь с августа 1975 года по март 2003 года служил в Вооруженных силах, в том числе на различных должностях в 40-м топогеодезическом отряде и имел доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. С апреля 2003 года и до задержания Лазарь работал в ФГУП "Госземкадастрсъемка-ВИСХАГИ", здесь он также имел доступ к гостайне.

В 2008 году им были проданы более 7 тысяч электронных изображений секретных топографических карт территорий РФ, которые впоследствиии были вывезены заграницу в Минобороны США. Сегодня заместитель генпрокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении В.Лазаря, которое затем было передано в суд.