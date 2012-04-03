Майору Солнечникову присвоено звание Героя России, посмертно

Во вторник пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова сообщила, что президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о присвоении звания Героя России майору Сергею Солнечникову, посмертно.

Пресс-секретарь отметила, что звание Героя России майору Сергею Солнечникову присвоено "за героизм, мужество, самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга".

Сергей Солнечников в 1997 году окончил школу в городе Ахтубинске Астраханской области, здесь его отец Александр Васильевич работал на военном аэродроме. Мальчик мечтал стать летчиком. Вместе с другом Дмитрием Зеленяком Сергей поступил в Качинское высшее военное летное училище. Когда это училище расформировали, он поступил в Кемеровское высшее военное командное училище связи и окончил его в 2003 году. А с 2004 года он проходил службу в одной из воинских частей в Амурской области, где в 30 лет стал командиром батальона.