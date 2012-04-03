Алкоголя в крови пилотов ATR-72,потерпевшего крушение под Тюменью не обнаружено

Алкоголя в крови пилотов самолета ATR-72 авиакомпании UTair, разбившегося 2 апреля под Тюменью, согласно данным экспертизы, не обнаружено.

Всего по уголовному делу о авиакатастрофе под Тюменью назначена 31 судебно-медицинская экспертиза, сообщаеся на сайте Следственного комитета РФ.

Главным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту крушения под городом Тюменью пассажирского самолета АТR-72.

Проведен предварительный осмотр места происшествия (по секторам) с фиксацией и фотосъемкой следов катастрофы, изъятием останков, личных вещей и документов. На вертолете произведен облет территории и фотографирование местности с воздуха.

Три бортовых самописца, обнаруженные и изъятые ранее, переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета.

Следователями проведено 13 опознаний. Признано и допрошено в качестве потерпевших 12 человек, 1 родственник допрошен в качестве свидетеля. У 11 человек отобраны образцы для производства генетических экспертиз в случае возникновения необходимости их назначения.

В аэропорту городов Тюмень и Сургут, откуда прилетел борт, произведены выемки образцов топлива, а также документы по поступлению, хранению и выдаче топлива. Изъяты видеозаписи стоянки самолета в аэропорту и взлета, записи переговоров пилотов с диспетчерами, документация аэропорта (журналы готовности, суточные планы, дневники погоды и др.)

На месте происшествия, в аэропорту «Рощино» и в морге работают 38 следователей и руководителей следственных органов, 16 следователей-криминалистов.

Следствием выдвинуты основные версии катастрофы и составлен план расследования. По предварительным данным, самолет при наборе высоты уклонился влево от курса на 150° и, выполняя с развитием левого крена вынужденную посадку, задел левым двигателем поверхность земли, после чего развалился на части.

Председатель Следственного комитета, прибыв накануне на место падения самолета АTR-72 авиакомпании "ЮТэйр" под Тюменью, лично скоординировал работу следственных групп и оперативных служб, работающих на месте крушения воздушного судна. Бастрыкин провел совещание и проконтролировал проведение осмотра места происшествия и полноту других первоначальных следственных действий.