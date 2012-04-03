Громов: Преемником на посту губернатора Подмосковья станет Шойгу

Губернатор Московской области Борис Громов выразил уверенность, что его преемником на посту губернатора Подмосковья станет глава МЧС Сергей Шойгу. Нынешний губернатор считает, что нового главу региона утвердят уже на этой неделе.

Борис Громов сказал во вторник журналистам: "Я на 100% уверен, что он будет губернатором. На этой неделе должно будет произойти утверждение", - цитирует его РИА Новости. Нынешний глава региона уверен также и в том, что Сергею Шойгу по силам решить все стоящие перед регионом задачи, он сказал: "Да, конечно. Что же он - не справится? И я буду рядом", - добавил он с улыбкой. "А проблемы те же, что и обычно - ЖКХ, выполнение дорожного плана, социальный сектор", - отметил Борис Громов.

О себе Борис Громов сказал, что хочет продолжить карьеру в Совете Федерации. И после окончания срока губернаторских полномочий он планирует стать сенатором от Подмосковья.