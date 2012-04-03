Патриарх всея Руси призвал СМИ давать больше позитива

Происходящее в России подавать в более позитивном ключе призвал во вторник СМИ страны Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании в зале Высшего Церковного Совета кафедрального соборного Храма Христа Спасителя.

"Общество сегодня очень нуждается в положительной информации, в хороших новостях, которые происходят в том числе и в церковной сфере. К сожалению, сама логика подачи информационного материала строится от противного", - сказал предстоятель, сообщает пресс-служба Московского Патриархата.

По его словам, в заглавии новостей, в первых новостях "даже на самых уважаемых центральных каналах идет сначала самое страшное, самое негативное, вне зависимости от того, насколько это самое страшное, самое негативное имеет отношение к жизни всего народа".

"Это может быть частный случай, может быть, до конца еще не проверенный, случай, по которому есть разные мнения, но он чаще всего дается как самая горячая новость, несет в себе огромной силы отрицательный эмоциональный заряд, и люди, восприняв этот заряд, уже так новости и смотрят - в полувзвинченном состоянии", - констатировал предстоятель.

Он считает, что за логикой такой подачи новостей "стоят коммерческие интересы: чаще всего платят за то, что возбуждает эти негативные чувства, страхи".

"Ведь платят же люди деньги за посещение фильмов ужасов. Ведь здесь тоже с головой не в порядке: нормальный человек от ужасов хочет уйти,спрятаться, а здесь платят деньги для того, чтобы увидеть сказку с ужасами, ужастик", - отметил патриарх.

По его мнению, это пример того, "как не надо Церкви поступать".

"Мы должны ясно осознать, что слово Церкви - это слово примирения", -напомнил патриарх Кирилл.

Указав на то, что чаще всего сегодня Церковь реагирует наконфликтные ситуации, он выразил убеждение в том, что "слово Церкви, даже в центре конфликта, должно нести примиряющую силу, оно никак недолжно отождествляться, ассоциироваться в сознании людей с агрессивностью, жесткостью, порывать с главной миссией Церкви в любой конфликтной ситуации - нести свидетельство о мире Христовом".

Патриарх Кирилл также призвал Церковь в своей информационной политике соблюдать "чувство меры, такта, культуру подачи материала, потому что ведь и положительные материалы можно превратить в самую скучную и неубедительную "жвачку", а если еще морализаторства добавить в таком классическом смысле слова, считайте, что материал погублен, он не повлияет на людей".

"АН" писали, что в воскресенье Владимир Соловьев встретился с Патриархом Кириллом в в его резиденции и попытался донести до предстоятеля вопросы общества к патриарху, зачастую очень жесткие, ответов на которые общество не получает.