Мосгордума предложила вернуть школьникам форму. Тему возврата к школьной форме обсуждали в понедельник, 2 апреля, на совместном заседании комиссий Мосгордумы по образованию, культуре и социальной политике.

Глава комиссии по образованию Мосгордумы Виктор Кругляков аргуменировал возврат школьной формы возможным "усиливающимся социальным расслоением". О том, что форма "стирает социальные грани в обществе", заявила и первый заместитель руководителя департамента соцзащиты мэрии Татьяна Потяева.

Они напомнили, что лучшие колледжи Японии и Британии ввели свой деловой стиль. По мнению главы парламентской комиссии по социальной политике Михаила Антонцева, проблему социального неравенства форма не решит.

Юные модели прямо на заседании продемонстрировали несколько вариантов школьной формы. По словам автора дефиле, члена Союза художников Москвы Татьяны Федоровой, комплект из трех предметов обойдется родителям примерно в 3 тысячи рублей. По данным департамента образования Москвы, в столице обучаются 770 тысяч школьников. Таким образом, переодевание московских школьников обойдется в 2,3 млрд. рублей, пишет "Коммерсантъ".

Ряд экспертов считают, что возврат к обязательной форме не связан со школой, а призван поддержать "нашу неконкурентоспособную легкую промышленность".