В Беларуси не допустили, чтобы стоимость проживания в государственных общежитиях 1-й категории, где жилые помещения в новых зданиях разделены на блоки, в которых есть комнаты, санузел и кухня, с 1 апреля стоила Br300 тыс.

Постановлением Совмина № 281 размер платы будет составлять Br120 тыс. - 1,2 базовых величин, к которой привязаны многие пошлины, тарифы и штрафы, а не 3.

Отметим, базовая величина в Беларуси не менялась с 1 декабря 2007 года, когда ее чуть-чуть повысили (с 31 000 до 35 000 белорусских рублей). С 1 апреля 2012 года вступило в силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2011г. №1785 "Об установлении размера базовой величины". Согласно этому документу, новый размер увеличен почти в три раза, до Br100тыс.

В России аналог белорусской базовой величины - МРОТ - в 2012 году составляет 4611 рублей. Курс российского рубля к белорусскому рублю в России от Центробанка на 03 апреля 2012 г. - Br273.2733

Общежития 2-й категории - кухня общего пользования находится на этаже, а в блоке только комнаты и санузел – Br80 тыс.

До 1 апреля было 2 базовые величины (или Br70 тыс.), передает агентство "Интерфакс в Беларуси".

Стоимость прошивания в общежитиях 3-й категории, в которых кухни, санузлы, душевые помещения – общего пользования теперь составляет 0,4 базовых величины (или Br40 тыс.). До 1 апреля было 1 базовая величина (или Br35 тыс.).

Учащиеся, получающие общее среднее и специальное образование, за место в общежитии будут платить 0,1 базовой величины (или Br10 тыс.). До 1 апреля было 0,25 базовой величины.

Общежития учреждений профессионально-технического образования – 0,16 базовой величины (или Br16 тыс.). До 1 апреля было 0,4 базовой величины.

Общежития ссузов – 0,28 базовой величины (или Br28 тыс.). До 1 апреля было 0,7 базовой величины.

По данным статистики, в государственных общежитиях вузов Министерства образования Беларуси проживают 47 тыс. 930 студентов, в общежитиях ссузов – почти 17 тыс., в общежитиях системы профессионально-технического образования – около 30 тыс. учащихся.

Минские власти облегчили жизнь не только тем учащимся и студентам дневного бюджетного отделения, кому удалось получить место в общежитии.

Для получающих образование в Минске размер ежемесячной компенсации составит Br300 тыс., в других населенных пунктах – Br200 тыс.