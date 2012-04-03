На экспертном заключении Президентского совета по правам человека, который предлагал помиловать 30 человек, в том числе - экс-владельца "ЮКОСа" Михаила Ходорковского, накануне президент России Дмитрий Медведев поставил отрицательную резолюцию.

"Он не согласился с экспертным заключением. Президент считает, что он не должен миловать того, кто его об этом не просил, - сказал глава Президентского совета по правам человека Михаил Федотов, со ссылкой на "Известия" передает Интерфакс. По словам главы совета, в резолюции даже косвенно не угадывается, почему глава государства отверг экспертное мнение.

При этом Федотов отмечает, что президент и не обязан мотивировать свою резолюцию и не обязан кого-либо миловать.

"Президент вообще никого не должен миловать, это не обязанность, а его право, производное от права высшей власти. Право осужденного ходатайствовать о помиловании не порождает обязанность президента миловать", - пояснил свою позицию глава ПСПЧ.

Источник в Кремле пояснил , что позиция президента по делу Ходорковского не изменилась: Медведев настаивает на том, что экс-глава ЮКОСа должен обратиться к нему с прошением о помиловании.

"Президент считает, что может помиловать только того, кто его об этом просит", - сказал источник.

"АН" писали, что ранее осужденные не раз заявляли, что не намерены подавать прошений о помиловании президенту.

Напомним, документ под названием "Экспертное заключение о правовом смысле института помилования" был представлен советом по правам человека президенту Медведеву 15 марта. В заключении экспертов говорится, что акт помилования "может издаваться без ходатайства, без согласия, без одобрения и даже вопреки воле осужденного". Незадолго до этого, 5 марта, Медведев поручил генрокурору РФ Юрию Чайке провести до 1 апреля 2012г. анализ законности и обоснованности обвинительных приговоров в отношении 32 человек.

Эти люди были включены в список политзаключенных, составленный несистемной оппозицией и переданный Дмитрию Медведеву ее лидерами на встрече 20 февраля. В него вошли экс-глава НК "ЮКОС" Михаил Ходорковский, бывший руководитель МФО "МЕНАТЕП" Платон Лебедев, бывший начальник общего отдела ООО "ЮКОС-Москва", экс-заместитель управляющего делами "ЮКОСа" Алексей Курцин и бывший начальник отдела внутренней экономической безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин.

Кандидат в президенты РФ на выборах 4 марта 2012 года Михаил Прохоров пообещал, что в случае победы на выборах его первым решением в качестве главы государства стало бы помилование экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.

Последняя попытка повлиять на мнение президента будет предпринята в этом месяце, когда президентский совет соберется на последнее заседание, где будут подводиться итоги его четырехлетней деятельности. По словам главы ПСПЧ, там вновь будет поднято дело ЮКОСа.

В 2005 году суд приговорил Михаила Ходорковского и экс-руководителя МФО "Менатеп" Платона Лебедева к восьми годам лишения свободы каждого, а в конце 2010 года они получили по 14 лет колонии по обвинению в хищении 200 миллионов тонн нефти и отмывании денег.