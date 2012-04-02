МЧС предупреждает о возможных чрезвычайных происшествиях в Москве из-за ветра

ГУ МЧС по Москве предупреждает о возможных чрезвычайных происшествиях из-за ветра и метели, которые ожидаются вечером в столице. По данным ведомства, ожидается значительное ухудшение видимости, затруднения движения транспорта, увеличение числа ДТП, повышение травматизма населения.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ говорится: "Главное управление МЧС России по Москве призывает граждан быть внимательными и осторожными на улицах. В случае происшествия звонить в экстренные службы города".

Напомним, ранее Гидрометеобюро Москвы и Московской области обнародовало предупреждение: вечером в столичном регионе ожидается обильный снегопад, который будет сопровождаться сильным ветром - до 15 метров в секунду и выше, на дорогах гололедица.