Песков опроверг слухи о создании Национальной гвардии

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что в России может быть создана новая силовая структура - Национальная гвардия.

По словам Пескова, «это абсолютно не соответствует действительности, об этом речи не идет», передает Интерфакс.

«Независимая газета» писала, что новую силовую структуру может возглавить главком Внутренних войск МВД РФ генерал армии Николай Рогожкин. По данным издания, новая структура может быть создана на основе Внутренних войск и ряда других силовых структур.Численность структуры должна была составить от 350 до 400 тысяч человек, ее основной целью должно было стать обеспечение безопасности страны и защита конституционного строя.

О создании Национальной гвардии изданию рассказал источник в Минобороны РФ. По информации издания, появление новой структуры якобы планировалось в рамках выполнения задач, поставленных Путиным в программной статье «Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России».