Крушение самолета ATR-72 произошло при неблагоприятных погодных условиях

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил в понедельник, что самолет ATR-72 потерпел крушение сразу же после взлета под Тюменью из-за неблагоприятных погодных условий - на земле было сильное обледенение.

По его словам, ночью шел снег с дождем, а утром при минусовой температуре образовалось сильное наземное обледенение.

Александр Нерадько сказал: "Сейчас мы готовим информацию по безопасности полетов во все авиакомпании для профилактических целей", - цитирует главу Росавиации РИА Новости.

Напомним, самолет ATR-72 авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс Тюмень-Сургут потерпел крушение в понедельник при взлете из аэропорта Тюмени. На борту самолета находились 43 человека, из них - четыре члена экипажа. В результате катастрофы погиб 31 человек, 12 пассажиров получили тяжелые травмы.