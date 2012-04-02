В России хотят создать Национальную гвардию

Национальная гвардия может появиться в России. Она будет подчиняться напрямую президенту страны, ее задачей станет обеспечение безопасности страны и защита конституционного строя. Формирование новой структуры будет на основе ВВ МВД.

По информации Независимой газеты, новую структуру может возглавить главком Внутренних войск МВД генерал армии Николай Рогожкин. В основном, новая силовая структура будет формироваться на основе Внутренних войск МВД, а также других силовых структур - в состав Национальной гвардии войдет часть сил и средств ВДВ, а также создаваемая сейчас военная полиция. Как предполагается, численность Национальной гвардии составит 350-400 тысяч человек. Однако большей частью в Гвардии будут служить контрактники.