В Пермском крае задержана похитительница Ильи Ярополова. Девушка рассказала, что увела из садика шестилетнего мальчика, так как она очень мечтала о детях, но в силу обстоятельств не может забеременеть.

В ближайшее время 19-летней девушке, похитившей ребенка, будет назначена психиатрическая экспертиза. Сейчас девушка задержана. Вопрос об ее уголовном преследовании пока еще не решен, передает Интерфакс.

Напомним, ранее руководитель регионального СУ СКР Марина Заббарова объявила, что добровольно вернувший ребенка будет освобожден от уголовного преследования.