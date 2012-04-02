Подписан закон, запрещающий экстремистам работать с детьми

В понедельник президентом России Дмитрием Медведевым подписан федеральный закон, согласно которому устанавливается запрет на работу с детьми лицам, осужденным или подвергавшимся уголовному преследованию за преступления экстремистской направленности.

Соответствующие изменения вносятся в статью 22.1 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и статьи 331 и 351.1 Трудового кодекса РФ. В частности, статьи 331 и 351.1 Трудового кодекса РФ дополняются нормами, согласно которым к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не будут допускаться лица, имеющие (имевшие) судимость, подвергающиеся (подвергавшиеся) уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.

Об этом сообщает сегодня пресс-служба Кремля.