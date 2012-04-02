В Тюмени открыт спецсчет для помощи семьям погибших в авиакатастрофе ATR-72
2 апреля 2012, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]
В Тюмени в понедельник открыт специальный счет регионального медицинского общества, на который можно перечислить финансовую помощь семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе ATR-72. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.
Реквизиты расчетного счета:
Банк получателя: Западно-Сибирский банк ОАО "Сбербанк России".
Получатель: некоммерческое партнерство "Тюменское региональное медицинское общество".
ИНН 7203209610; КПП 720301001; Р/с 40703810467020000031; Корр. счет 30101810800000000651; БИК 047102651; ОКПО 63397613.
Ранее сообщалось, что из средств областного бюджета также будет выделена материальная помощь пострадавшим в авиакатастрофе самолета ATR-72 в размере 1 млн рублей и 1,5 млн рублей семьям погибших.