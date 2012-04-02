В защиту националиста постояли в Петербурге и пробежались в Москве

Русские националисты в Москве и Санкт-Петербурге 31 марта провели акции в поддержку организатора русской пробежки в Петербурге Максима Калиниченко.Калиниченко был арестован в декабре в северной столице за призывы к насилию над сотрудниками полиции.

По информации группы "Вконтакте", в Москве в ходе пробежки было задержано 27 человек, часть из них были доставлено в ОВД "Раменки", остальные ОВД "Тропарево-Никулино". В Москве организаторы пробежки планируют подавать заявление в Прокуратуру и УСБ по поводу незаконного задержания.

Организаторы акции планировали устроить "Русскую пробежку за здоровый образ жизни" от метро "Юго-Западная" до станции "Спортивная", но "сотрудники полиции, не представившись, захватили 27 человек, посадили в автобус и отвезли в ОВД", сообщает «НацАкцент».

В Петербурге обошлось без задержаний. Шесть участников движения "Русская пробежка" вышли на одиночные пикеты к станции метро "Гостиный двор". Полиция переписала все личные данные пикетирующих и содержание плакатов.

Как ранее писал "НацАкцент", лидер движения "Русская пробежка" Максим Калиниченко был задержан за призыв применить силу к полицейским 10 декабря во время несогласованной акции. Калиниченко обвиняют по статье 318 ч.2 УК РФ («применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»), предусматривающей лишение свободы на срок до 10 лет.

"Русские пробежки" - это массовые спортивно-оздоровительные мероприятия, целью которых является поддержание хорошей физической формы и пропаганда Здорового Образа Жизни (ЗОЖ). Популярность «русских пробежек» постепенно растет. В начале 2012 года русские националисты провели такие мероприятия в северных и других сибирских городах. Но иногда подобные мероприятия, заканчиваются задержаниями и постановкой на специальный полицейский учет.