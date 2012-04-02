В Волжском похоронили комбата Сергея Солнечникова (ВИДЕО)

В Волжском - городе-спутнике Волгограда - в понедельник, 2 апреля, прошли похороны офицера российской армии Сергея Солнечникова.Сотни земляков простились с комбатом Солнце ценой собственной жизни спасшего нескольких военнослужащих на военных учениях в Приамурье 28 марта 2012 года.

Майор был похоронен на городском кладбище Волжского со всеми воинскими почестями. Многие из пришедших отдать дань памяти герою и возложить к гробу цветы не были знакомы с комбатом. Они пришли на гражданскую панихиду в Доме культуры города Волжский, чтобы выразить искренние слова соболезнования родителям героя Зое Александровне и Александру Васильевичу, сестре Елене и его невесте Ольге, которая прилетела на похороны с Дальнего Востока.

На церемонии прощания присутствовали также сослуживцы комбата, представители администрации Волгоградской области и города Волжского.

По словам вице-премьера Волгоградской области Василия Галушкина, региональные власти окажут семье погибшего офицера всю возможную помощь и поддержку. Также он предложил назвать одну из улиц Волжского в честь погибшего майора. Как сообщалось ранее, одна из улиц Благовещенска будет названа именем Сергея Солнечникова

Ранее ряд депутатов Госдумы выступили с предложением посмертно наградить Сергея Солнечникова, присвоив погибшему майору звание Героя России.