Казачков: В России необходимо срочно воссоздать санитарную авиацию

Председатель правления Ассоциации вертолетной индустрии Михаил Казачков заявил в понедельник, что в России необходимо срочно воссоздать санитарную авиацию, это нужно сделать в самое ближайшее время, а для этого потребуются комплексные усилия государства, разработчиков авиатехники и медиков.

"Статистика свидетельствует, что с каждым годом в России на дорогах растет число погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. Наиболее тяжелые последствия имеют аварии на федеральных трассах вне населенных пунктов. При необходимости дальней эвакуации, начиная с расстояний более 50 километров, безусловное преимущество перед автомобилем получает вертолет - санитарный вертолет", - цитирует Казачкова Интерфакс.

По его словам, если во времена СССР каждый регион был обеспечен легкими санитарными самолетами и вертолетами, а количество вылетов авиации в медицинских целях в конце 70-х годов прошлого века в Советском Союзе превышало 100 000 в год, то "сегодня число вылетов санитарной авиации в 6 - 7 раз меньше и продолжает сокращаться". Михаил Казачков отметил, что сегодня "большинство полетов осуществляется в Сибири, на Дальнем Востоке и в районах Крайнего Севера. В европейской части России только в 5 регионах воздушные суда регулярно используются в медицинских целях".