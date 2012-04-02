В Казани Генпрокуратура выявила 66 преступлений в правоохранительных органах

Генпрокуратура РФ в ходе проверки правоохранительных органов Казани выявила в казанской полиции 66 преступлений. На применение насилия полицейских пожаловались 65 человек. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры России.

В ходе совещания по результатам проверки нарушений конституционных прав граждан в уголовном производстве Татарстана председатель совещания - заместитель генпрокурора Сергей Зайцев сообщил о выявлении 66 преступлений, он отметил, что по каждому из них возбуждено уголовное дело. По его словам, в отношении полицейских, применявших насилие к задержанным гражданам, дополнительно возбудили 6 уголовных дел по статье "Превышение должностных полномочий", к ответственности за ненадлежащий надзор привлекли 11 сотрудников прокуратуры.

Замгенпрокурора также сообщил, что на личный прием к нему и его сотрудникам пришли 417 человек, 65 из которых заявили о применении к ним насилия. Сергей Зайцев пообещал, что все заявления граждан взяты на контроль Генеральной прокуратурой и будут объективно и тщательно проверены.