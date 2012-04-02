Сегодня утром самолет ATR-72 авиакомпании UTair, выполнявший рейс Тюмень-Сургут, упал примерно в 5 км от тюменского аэропорта через несколько минут после взлета. После падения самолет загорелся. Причины катастрофы пока не известны, возбуждено уголовное дело. Специально для «АН» на вопрос «Почему Дмитрий Медведев не запретил сегодня все полеты французского самолета ATR-72, как он это делает после авиакатастроф отечественных Ту-134, Ан-24, Як-42 и т.п.?» отвечают…

Петр Дейнекин, заслуженный военный летчик СССР, Герой России, главком ВВС (1991-1998 гг.), генерал армии:

«Я бы приостановил эксплуатацию воздушных судов этого типа»

- Это вопрос к тем экспертам, которые советуют нашему президенту запрещать полеты отечественных воздушных судов. На самом деле наши машины по своей надежности не уступают тем воздушным судам, которые мы закупаем за границей и эксплуатируем в наших авиакомпаниях. Вспоминая трагедии самолетов производства компании «Боинг», могу сказать, что после очередной такой авиакатастрофы крупным планом на экранах телевизоров всегда появлялся вице-президент США Альберт Гор, ахал по столу громадным кулаком и громко заявлял: «Самолеты «Боинг» - лучшие в мире!» После чего никакой критики относительно лайнеров производства США в электронных СМИ не появлялось. Что касается трагедии под Тюменью, то тут надо проявить выдержку до результата анализов средствами объективного контроля. Будь моя воля, я бы, конечно, приостановил эксплуатацию воздушных судов этого типа. Либо наши специалисты уже знают истинные причины трагедии и поэтому не видят смысла в приостановке полетов ATR-72, либо на такое решение не хватает политической воли. На одной из международных конференций представитель Международного авиационного комитета России сделал блестящий доклад, в котором доказал, что наши самолеты по своим критериям во многом превосходят воздушные суда иностранного производства. Вот и руководство нашей страны вполне благополучно летает на российских машинах. Поэтому меня возмущает, когда я слышу не только от владельцев авиакомпаний, закупающих самолеты иностранного производства, но и от некоторых военначальников необоснованные упреки в адрес нашей техники.

Юрий Кобаладзе, член неправительственного общественного объединения «Совет по внешней и оборонной политике», генерал-майор Службы внешней разведки в отставке, управляющий директор по корпоративным отношениям X5 Retail Group:

«Чтобы не обидеть французов…»

- Наверное, и не запретили потому, что это французская авиакомпания. Непонятна причина катастрофы. Может, дело не в техническом состоянии самолета, и никто не хочет делать поспешных выводов, чтобы не обидеть французов. Одно дело, когда падают наши самолеты, а тут, может, первый случай с французским лайнером. А может, кто-то уже знает подлинную причину, что никакой вины техники тут нет…

Виктор Глухих, президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей, бывший председатель Госкомитета по оборонным отраслям промышленности (1992-1996 гг.), доктор технических наук:

«Есть такая международная практика»

- Об этом лучше и спросить у Медведева. Да, есть такая международная практика: когда происходит авиакатастрофа, то на какое-то время приостанавливают полеты данного типа самолетов. Если мне не изменяет память, это тринадцатая или четырнадцатая катастрофа, связанная с самолетами этого типа. Это не молодой тип самолетов, и было бы правильным запретить полеты ATR-72 до выяснения причин катастрофы.

Сергей Лихарев, генеральный директор группы аэропортов «Базэл Аэро»:

«Не нужно торопиться с выводами»

- Это вопрос к комиссии по расследованию и к авиационным властям. В таких случаях не нужно торопиться с выводами, а то нередко бывают какие-то преждевременные истерики. Прежде всего, компетентным органам нужно дать провести полное расследование и сделать соответствующие выводы.