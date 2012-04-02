Гаишника поймали на крупной взятке
2 апреля 2012, 14:52 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
Сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и области задержали 47-летнего прапорщика-гаишника, который требовал взятку от пьяного водителя.
В девять утра на 36-м километре автодороги Петербург - Сортавала инспектор остановил машину и обещал вернуть права за тридцать тысяч рублей. К вечеру водитель подвез деньги. Прапорщик отправил на встречу посредника - добровольного народного дружинника. Тут-то и подоспели полицейские.
Уголовное дело возбудили по покушению на получение взятки против прапорщика и посредничество во взяточниестве в отношении дружинника. "После служебной проверки всему руководству отдела ГИБДД Всеволожского района - от начальника до командира взвода - объявили неполное служебное соответствие", - сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области. Инспектора ДПС, уличенного во взятке, уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.