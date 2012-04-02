Гаишника поймали на крупной взятке

Сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и области задержали 47-летнего прапорщика-гаишника, который требовал взятку от пьяного водителя.

В девять утра на 36-м километре автодороги Петербург - Сортавала инспектор остановил машину и обещал вернуть права за тридцать тысяч рублей. К вечеру водитель подвез деньги. Прапорщик отправил на встречу посредника - добровольного народного дружинника. Тут-то и подоспели полицейские.

Уголовное дело возбудили по покушению на получение взятки против прапорщика и посредничество во взяточниестве в отношении дружинника. "После служебной проверки всему руководству отдела ГИБДД Всеволожского района - от начальника до командира взвода - объявили неполное служебное соответствие", - сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области. Инспектора ДПС, уличенного во взятке, уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.