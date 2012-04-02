В городе Волжском Волгоградской области сегодня сотни земляков простились с майором Сергеем Солнечниковым. Гражданская панихида прошла в Доме культуры города Волжского, в церкви городского кладбища было отпевание.



Многие из пришедших не были до этого знакомы с комбатом. Но они не остались равнодушными к подвигу офицера. Волжане выразили искренние слова соболезнования родителям Зое Александровне и Александру Васильевичу, сестре Елене и невесте Ольге, которая прилетела на похороны с Дальнего Востока, где она служила с Сергеем в одной части.

В церкви на городском кладбище Волжского по православному обычаю прошло отпевание погибшего офицера. Потом гроб с телом героя опустили в могилу под исполнение военным оркестром гимна России. Воины роты почетного караула произвели троекратный залп из карабинов.

Майора Солнечникова друзья и родные называли "наше солнце", для солдат он был вторым отцом. 28 марта во время учений после неудачного броска солдата одна из боевых гранат попала в окоп, где находились десятки военнослужащих. Чтобы спасти подчиненных, офицер накрыл ее собой. Раненого комбата доставили в военный госпиталь, но спасти его не удалось.

Майор Сергей Солнечников будет посмертно представлен к государственной награде, как только комиссия Минобороны выяснит все обстоятельства трагического происшествия на учениях в Амурской области, сообщает ИТАР-ТАСС.



