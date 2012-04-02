В Приморском районе Петербурга выселяют автомобилистов. Сегодня судебные приставы приступили к выселению Приморской общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» с участка на Планерная ул., 21 (квартал 54). Доступ на территорию гаражей временно ограничен.

Как сообщили «Конкретно.ру» в городской пресс-службе судебных приставов, к выселению приступили спустя два месяца, которые были предоставлены членам кооператива для добровольного исполнения судебного решения.

В июле 2011 года в Управление службы судебных приставов поступил на исполнение исполнительный лист по иску ЗАО «Старт Приморский» о выселении Приморской общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» с участка по адресу ул.Планерная, 21 (квартал 54).

Исполнительное производство возбуждено на основании решения Арбитражного суда, вступившего в законную силу в январе 2011 года. Постановление о возбуждении исполнительного производства было вручено лично председателю ВОА Податю Н.Н.

Согласно судебному разъяснению выселение организации с земельного участка означает освобождение территории от любого вида движимого и недвижимого имущества и имущества третьих лиц, размещенных на данном участке, в том числе гаражей.

В настоящий момент судебные приставы Петербурга производят исполнительные действия на территории гаражного кооператива. В целях безопасности и сохранности имущества доступ на территорию временно ограничен. Ежедневно с 20.00 до 21.00 будет предоставлен свободный доступ к имуществу для собственников гаражей.