Продуктовую упаковку теперь не нужно выбрасывать

Ученый Дэвид Эдвардс из Гарварда разработал специальную упаковку, которую можно съедать вместе с продуктами. Тем самым исследователь решил помочь миру в решении проблемы утилизации пластиковых отходов.



Ученые решили создать такую упаковку, от которой вообще ничего не будет оставаться. Емкости WikiCells являются тонкими пищевыми мембранами и сделаны из биоразлагаемых полимеров с пищевыми добавками. Контейнеры могут удерживать в себе твердые и жидкие вещества, благодаря высокому диффузному сопротивлению воде. В стабильном состоянии WikiCells остаются долгое время.



Ученые придумали томатную упаковку для супа гаспачо, апельсиновую – для сока, и мембрану для вина с виноградным вкусом. В этом случае можно не только выпить, но и закусить, пишет uznayvse.ru . Дэвид Эдвардс надеется в скором времени увидеть свое изобретение на магазинных полках. Насколько возрастет стоимость продуктов в новой упаковке – пока неизвестно.



